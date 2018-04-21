В Геранбое проливные дожди осложнили ситуацию на дорогах - ФОТО

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Геранбой. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе селевые потоки осложнили ситуацию на дорогах.

Как сообщает западное бюро Report, сильный дождь стал причиной возникновения проблем на дорогах ведущих из территории под названием "Горан" в Нафталан, Тертер, Барду и другие районы.

После дождя движение вокруг моста на территории "Горан" было парализовано. Некоторые водители были вынуждены повернуть обратно, опасаясь выхода из строя двигателей.

На территории района сильный дождь продолжался около часа.