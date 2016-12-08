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    В Геранбое произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненый - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на пролегающем через село Борсунлу отрезке дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии.

    Столкнулись направлявшийся из Баку в Газах пассажирский автобус марки "Daewoo" и легковой автомобиль "ВАЗ-2107". В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, еще один человек получил ранения. Пострадавший житель села Шихлар Гамиль Гасанов 1969 г.р. помещен в Геранбойскую центральную районную больницу. Личность погибшего устанавливается.

    По факту ведется расследование. 

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