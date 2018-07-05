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    В Геранбое произошло тяжелое ДТП, есть погибшая и раненые - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Геранбой. 5 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе в результате ДТП один человек погиб, трое ранены.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "Suzuki" и "VAZ-21011" погибла Аида Магомед гызы Абдуллаева.

    Телесные повреждения различной степени тяжести получили Аликрам Алигусейн оглу Садыгов 1997 г.р., гражданин Грузии Вусал Чингиз оглу Байрамов 1993 г.р., Рауф Джамиль оглу Талыбов 1990 г.р. 

    Пострадавшие были доставлены в больницу. 

    *** 16:20

    Геранбой. 5 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как передает западное бюро Report, сообщается о погибшем и раненых в результате аварии, произошедшей на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Далимамедли Геранбойского района.

    По факту ведется расследование.

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