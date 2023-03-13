В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом

В селе Борсунлу Геранбойского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей на месте инцидента погиб Айхан Габиль оглы Искендеров, а Рашад Рашид оглы Гусейнов скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
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В селе Борсунлу Геранбойского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей есть погибший (личность уточняется – ред.). Еще один участник ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован.
По факту ведется расследование.