 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом

    По факту начато расследование© Report

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает Report, авария произошла на территории села Тапгарагоюнлу.

    Перевернулся автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился  житель города Нафталан Джейхун Гусейнов.

    В результате водитель и двое пассажиров автомобиля были госпитализированы. Одна из них Сахиба Гаджиева скончалась.

    По факту Геранбойским районным отделением полиции начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi