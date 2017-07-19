В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом

19 июля, 2017 12:42

© Report Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как сообщает Report, авария произошла на территории села Тапгарагоюнлу. Перевернулся автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился житель города Нафталан Джейхун Гусейнов. В результате водитель и двое пассажиров автомобиля были госпитализированы. Одна из них Сахиба Гаджиева скончалась. По факту Геранбойским районным отделением полиции начато расследование.