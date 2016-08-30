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    В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом

    По факту ведется расследование

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В геранбойском селе Делимамедли произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, житель района Пюнхан Месиев, потеряв управление над автомобилем марки "ВАЗ-2106", врезался в дерево на обочине дороги.

    Р.Месиев, получивший в результате аварии травмы различной степени тяжести, был госпитализирован, а его пассажир Сулейман Алиев погиб на месте ДТП. 

    По факту в отделении полиции Геранбойского района ведется расследование. 

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