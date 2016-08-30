В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В геранбойском селе Делимамедли произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, житель района Пюнхан Месиев, потеряв управление над автомобилем марки "ВАЗ-2106", врезался в дерево на обочине дороги.

Р.Месиев, получивший в результате аварии травмы различной степени тяжести, был госпитализирован, а его пассажир Сулейман Алиев погиб на месте ДТП.

По факту в отделении полиции Геранбойского района ведется расследование.