В Геранбое произошло ДТП, пострадали 3 человека

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

По данным Западного бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Баку-Газах, который проходит по территории Геранбойского района.

Легковой автомобиль опрокинулся, в результате чего Н. Набиев (1990 г. р.), М.Асадова (1969 г.р.) и К.Гарчиева (1964 г.р.) получили ранения.

Они доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По данному факту начато расследование.