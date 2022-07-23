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В Геранбое произошло ДТП, пострадали 3 человека

В Геранбое произошло ДТП, пострадали 3 человека В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.
Происшествия
23 июля 2022 г. 10:20
В Геранбое произошло ДТП, пострадали 3 человека

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

По данным Западного бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Баку-Газах, который проходит по территории Геранбойского района.

Легковой автомобиль опрокинулся, в результате чего Н. Набиев (1990 г. р.), М.Асадова (1969 г.р.) и К.Гарчиева (1964 г.р.) получили ранения.

Они доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По данному факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda avtomobil qəzası olub, 3 nəfər xəsarət alıb

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