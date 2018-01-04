В Гёранбое произошла массовая драка, есть погибший и раненые

Гёранбой. 4 января. REPORT.AZ/В Гёранбойском районе Азербайджана произошла массовая драка.

Как передает западное бюро Report, в результате инцидента, который произошел в деревне Делимеммедли, три человека получили ножевые ранения. Двое из них

были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, третий раненый - житель села Делимеммедли Зюльфугар Абили оглу Джабрайылов 22 лет - скончался по дороге в больницу.

Отметим, что причины массовой драки пока не известны.