В Гёранбое произошла массовая драка, есть погибший и раненые

Гёранбой. 4 января. REPORT.AZ/В Гёранбойском районе Азербайджана произошла массовая драка.
Как передает западное бюро Report, в результате инцидента, который произошел в деревне Делимеммедли, три человека получили ножевые ранения. Двое из них
были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, третий раненый - житель села Делимеммедли Зюльфугар Абили оглу Джабрайылов 22 лет - скончался по дороге в больницу.
Отметим, что причины массовой драки пока не известны.
Valeh DadaşovАвтор новости
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