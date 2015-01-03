​ В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Об этом отмечает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В сообщении, поступившем на "горячую линию" МЧС 112, отмечалось, что в районном селе Балакюрд (в 10 км от районного центра) столкнулись автомобили марки "VAZ". На место ДТП незамедлительно прибыли спасатели МЧС. Им удалось вызволить раненых водителей и труп пассажира Сарвана Идрис оглу Эйвазова 1963 года рождения из автомобиля. Тело погибшего передано по назначению.