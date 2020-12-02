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В Геранбое произошел пожар, есть погибший и раненый

В Геранбое произошел пожар, есть погибший и раненый Пожар был потушен пожарными расчетами
Происшествия
2 декабря 2020 г. 10:52
В Геранбое произошел пожар, есть погибший и раненый
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В поселке Курекчай Геранбойского района (в 20 км от Государственной противопожарной части Гёранбойского района) в одноэтажном многоквартирном жилом доме финского типа (перегородки, потолок и пол из деревянных конструкций) общей площадью 525 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля пяти квартир на площади 249 кв.м.

Как передает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, во время тушения огня пожарные обнаружили и передали по назначению обгоревший труп одного из владельцев квартир – Вердиева Алтая Паша оглу 1974 г.р., еще один человек получил ожоги. Оставшаяся часть квартир была спасена пожарными. Пожар был потушен пожарными расчетами.

В связи с пожаром в соответствующих структурах ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda yanğın olub, ölən və yaralanan var

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