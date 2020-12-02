В Геранбое произошел пожар, есть погибший и раненый

Пожар был потушен пожарными расчетами

В поселке Курекчай Геранбойского района (в 20 км от Государственной противопожарной части Гёранбойского района) в одноэтажном многоквартирном жилом доме финского типа (перегородки, потолок и пол из деревянных конструкций) общей площадью 525 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля пяти квартир на площади 249 кв.м.

Как передает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, во время тушения огня пожарные обнаружили и передали по назначению обгоревший труп одного из владельцев квартир – Вердиева Алтая Паша оглу 1974 г.р., еще один человек получил ожоги. Оставшаяся часть квартир была спасена пожарными. Пожар был потушен пожарными расчетами.

В связи с пожаром в соответствующих структурах ведется разбирательство.