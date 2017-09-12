В Геранбое произошел конфликт между родственниками, 1 человек получил ножевые ранения

Геранбой. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Русбариси.

Так, возник конфликт между жителем села Маратом Огтай оглу Гусейнзаде и приехавшим в гости из Баку его родственником Нуреддином Саладдин оглу Гасановым. Н. Гасанов кухонным ножом нанес М. Гусейнзаде тяжелые ранения в область живота. Раненый помещен в больницу.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное нанесение вреда здоровью) Уголовного кодекса, ведется расследование.