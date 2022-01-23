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В Геранбое при тяжелом ДТП погибли сестры, ранены 5 человек

В Геранбое при тяжелом ДТП погибли сестры, ранены 5 человек В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
23 января 2022 г. 13:36
В Геранбое при тяжелом ДТП погибли сестры, ранены 5 человек

Установлены личности погибших и пострадавших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Геранбойском районе.

По сообщению западного бюро Report, Айбениз Танрывердиева, 1969 года рождения и ее сестра Вазифа Танрывердиева, 1964 года рождения погибли в результате столкновения двух автомобилей.

В ДТП пострадали Алиев Расул Эльдар оглы, 1982 г.р., Ализаде Джамиля Расул гызы, 2013 г.р., Алиева Диляра Эльдар гызы, 1972 г.р., Оруджов Икрам Ибрагим оглы, 1984 г.р., Алиева Санам Мамед гызы, 1990 г.р.

Раненые были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

13:18

В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в поселке Гызылгаджилы.

По предварительным данным, в аварии погибли два человека, есть пострадавшие, которые сразу же были доставлены в больницу.

Личности погибших и раненых устанавливаются.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda ağır yol qəzasında iki bacı ölüb, 5 nəfər yaralanıb

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