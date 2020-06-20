​В Геранбое пострадала женщина, спасавшая своего ребенка из огня

В Геранбойском районе два члена одной семьи получили ожоги.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Гарадаглы.

Житель села сжигал сухую траву на вспаханном поле, и ребенок зашел на охваченный огнем участок. Мать ребенка, 27-летняя Г.Алиева, бросилась спасать его. В результате оба получили ожоги и были госпитализированы. Ребенка затем отправили в одну из гянджинских больниц.

Состояние Г.Алиевой оценивается как удовлетворительное, а ребенка – средней тяжести. По факту ведется расследование.