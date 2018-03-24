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    В Геранбое по подозрению в краже задержан мужчина, отсидевший 37 лет в тюрьме

    Возбуждено уголовное дело

    Геранбой. 24 марта. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержан мужчина, укравший скот.

    Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, задержан гражданин, укравший в селе Борсунлу четыре головы крупного рогатого скота общей стоимостью 5,2 тысяч манатов. 

    Так, 20 марта житель этого села Этибар Аладдин оглу Гараев 1961 года рождения пробрался в сарай на приусадебном участке соседа и украл скот с целью дальнейшей продажи.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Геранбойского районного отделения полиции, злоумышленник был задержан,  в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище) Уголовного кодекса.

    Отметим, что задержанный является бывшим заключенным, и, в целом, провел в местах лишения свободы 37 лет.

    По факту ведется расследование.

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