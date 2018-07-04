В Геранбое перевернулся легковой автомобиль, водитель получил травмы

Геранбой. 4 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП, в результате которого водитель получил травмы.

Как сообщает западное бюро Report, на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через село Делимеммедли Геранбойского района, автомобиль марки Нива перевернулся после потери управления.

В результате водитель Зейналов Мазахир Магеррам оглы 1963 г.р. получил травмы. Раненый помещен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.