В Геранбое перевернулся автомобиль, водитель ранен

Геранбой. 28 марта. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как передает западное бюро Report, в вечерние часы автомобиль, управляемый жителем Ходжалинского района Алиевым Али Ильхам оглы, 1995-го года рождения, перевернулся на шоссе Геранбой – Агджакенд.

Пострадавший, получивший повреждения различной степени тяжести, был размещен в больницу.

По факту ведется расследование.