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    В Геранбое перевернулся автомобиль, водитель ранен

    Авария произошла в вечерние часы на шоссе Горанбой - Агджакенд

    Геранбой. 28 марта. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает западное бюро Report, в вечерние часы автомобиль, управляемый жителем Ходжалинского района Алиевым Али Ильхам оглы, 1995-го года рождения, перевернулся на шоссе Геранбой – Агджакенд.

    Пострадавший, получивший повреждения различной степени тяжести, был размещен в больницу.

    По факту ведется расследование.

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