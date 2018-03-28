В Геранбое перевернулся автомобиль, водитель ранен

Геранбой. 28 марта. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как передает западное бюро Report, в вечерние часы автомобиль, управляемый жителем Ходжалинского района Алиевым Али Ильхам оглы, 1995-го года рождения, перевернулся на шоссе Геранбой – Агджакенд.
Пострадавший, получивший повреждения различной степени тяжести, был размещен в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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