В Геранбое перевернулся Opel, пострадали 2 человека

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, авария зарегистрирована 8 сентября в районном поселке Ашагы Агджакенд.

Житель района Ширин Гулиев потерял управление над автомобилем марки "Opel", в результате чего машина перевернулась. Водитель и его пассажир получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится расследование.