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    В Геранбое перевернулся Opel, пострадали 2 человека

    По факту ДТП проводится расследование

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, авария зарегистрирована 8 сентября в районном поселке Ашагы Агджакенд.

    Житель района Ширин Гулиев потерял управление над автомобилем марки "Opel", в результате чего машина перевернулась. Водитель и его пассажир получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

    По факту ДТП проводится расследование.

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