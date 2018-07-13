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    В Геранбое перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

    Нафталан. 13 июля. REPORT.AZ/ На магистрали Нафталан-Геранбой произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Гызылгаджилы Геранбойского района.

    Так, управляемый Эльханом Мамедовым 1957 г.р. автомобиль марки Mazda перевернулся после потери управления. В результате, водитель и еще двое, дочь и внук водителя были доставлены в больницу с различными травмами. Раненые доставлены в Геранбойскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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