В Геранбое перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Нафталан. 13 июля. REPORT.AZ/ На магистрали Нафталан-Геранбой произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Гызылгаджилы Геранбойского района.

Так, управляемый Эльханом Мамедовым 1957 г.р. автомобиль марки Mazda перевернулся после потери управления. В результате, водитель и еще двое, дочь и внук водителя были доставлены в больницу с различными травмами. Раненые доставлены в Геранбойскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.