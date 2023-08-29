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В Геранбое оценивается ущерб, причиненный селевыми потоками

В Геранбое оценивается ущерб, причиненный селевыми потоками В селах Борю, Гюрзаллар, поселках Ашагы и Юхары Агджакенд Геранбойского района ведутся работы по ликвидации ущерба, нанесенного сошедшими с гор селевыми потоками.
Происшествия
29 августа 2023 г. 22:10
В Геранбое оценивается ущерб, причиненный селевыми потоками

В селах Борю, Гюрзаллар, поселках Ашагы и Юхары Агджакенд Геранбойского района ведутся работы по ликвидации ущерба, нанесенного сошедшими с гор селевыми потоками.

Как передает западное бюро Report, после проливных дождей сточные воды и селевые потоки подтопили дворы и подвалы домов в поселке Ашагы Агджакенд и близлежащих селах, ущерб нанесен также посевным полям. В результате природного явления вышли из строя водяные насосы во дворах, в некоторых домах повреждены стены.

В исполнительной власти Геранбойского района сообщили, что для ликвидации последствий селя члены комиссии по чрезвычайным ситуациям побывали в этих населенных пунктах, начата работа по оценке причиненного ущерба.

Отметим, что после обильных дождей в реках Горанчай и Гарачай, протекающих по территории Геранбойскому району, наблюдается повышение уровня воды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda sel suları fəsadlar törədib, zərər hesablanır

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