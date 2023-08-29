В Геранбое оценивается ущерб, причиненный селевыми потоками

В селах Борю, Гюрзаллар, поселках Ашагы и Юхары Агджакенд Геранбойского района ведутся работы по ликвидации ущерба, нанесенного сошедшими с гор селевыми потоками.
Как передает западное бюро
В исполнительной власти Геранбойского района сообщили, что для ликвидации последствий селя члены комиссии по чрезвычайным ситуациям побывали в этих населенных пунктах, начата работа по оценке причиненного ущерба.
Отметим, что после обильных дождей в реках Горанчай и Гарачай, протекающих по территории Геранбойскому району, наблюдается повышение уровня воды.