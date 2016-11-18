В Геранбое обокрали дом, когда хозяева были на похоронах - ФОТО

Геранбой. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе ограблен частный дом.

Как сообщает западное региональное бюро Report, ограблен дом Санана Аллахвердиева в селе Хойлу.

Соседи заметили открытое окно в доме Аллахвердиевых, когда хозяева были на похоронах. Они сообщили об этом членам семьи.

Как заявил Report брат пострадавшего Санана Аллахвердиева Гусейн Аллахвердиев, воры проникли в дом через окно и украли спрятанные в сундуке золотые украшения и определенную сумму денег.

Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района.