 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбое обокрали дом, когда хозяева были на похоронах - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Геранбой. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе ограблен частный дом.

    Как сообщает западное региональное бюро Report, ограблен дом Санана Аллахвердиева в селе Хойлу.

    Соседи заметили открытое окно в доме Аллахвердиевых, когда хозяева были на похоронах. Они сообщили об этом членам семьи.

    Как заявил Report брат пострадавшего Санана Аллахвердиева Гусейн Аллахвердиев, воры проникли в дом через окно и украли спрятанные в сундуке золотые украшения и определенную сумму денег.

    Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi