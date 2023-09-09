В Геранбое наводнение повредило дороги и посевные площади, 37 населенных пунктов остались без света

Проливные дожди, обрушившиеся на Геранбой прошлой ночью, и вызванные ими селевые потоки привели к серьезным последствиям.

Проливные дожди, обрушившиеся на Геранбой прошлой ночью, и вызванные ими селевые потоки привели к серьезным последствиям.

Как сообщает западное бюро Report, в 37 населенных пунктах произошли перебои в подаче электроэнергии.

Селевые потоки повредили посевные площади, и недавно высаженные поля клевера в селах Азад, Дяйирманлар.

В селах Газанчы, Горанлы, Кюрекчай района возникли проблемы с движением транспорта на межпоселковых дорогах. На автомобильной дороге в село Гюрзаллар полностью остановлено движение.

Отметим, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Исполнительной власти Геранбойского района проводит мониторинг.

На территорию привлечена необходимая техника.