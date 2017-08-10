В Геранбое муж тяжело ранил жену осколком стекла

Геранбой. 10 августа. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе муж нанес жене тяжелое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хыналы.

Так, житель села Амиль Вахид оглу Абдуллаев 1976 г.р. на улице избил свою супругу Самиру Варашил гызы Набиеву 1980 г.р., после чего нанес ей ранение осколком стекла в область лица и головы. Раненая была доставлена в больницу. Сообщается о тяжелом состоянии женщины. А.Абдуллаев скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники Геранбойского районного отделения полиции занимаются поисками А.Абдуллаева.

Отметим, что у семьи 3 детей.