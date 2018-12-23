В Геранбое машина врезалась в прицеп трактора, есть раненые

Геранбой. 23 декабря. REPORT.AZ/ На части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию Геранбойского района произошла авария.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Наз Лифан" врезался в прицеп трактора, в результате чего пострадали 3 человека - Исмаилов Эльбрус Ибрагим оглы, Исмаилова Хумая Машалла гызы и Исмаилов Вугар.

Все раненые помещены в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.