В Геранбое машина врезалась в прицеп трактора, есть раненые

https://report.az/storage/news/2ffb4c2f512e6b215665976852c7fecc/e4895fed-af86-45b3-b825-e97ee9b298f8_292.jpg
Геранбой. 23 декабря. REPORT.AZ/ На части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию Геранбойского района произошла авария.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Наз Лифан" врезался в прицеп трактора, в результате чего пострадали 3 человека - Исмаилов Эльбрус Ибрагим оглы, Исмаилова Хумая Машалла гызы и Исмаилов Вугар.
Все раненые помещены в больницу.
По факту ведется расследование.
Ранее в Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Valeh DadaşovАвтор новости