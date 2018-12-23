 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Геранбое машина врезалась в прицеп трактора, есть раненые

    Геранбой. 23 декабря. REPORT.AZ/ На части автомагистрали Баку-Газах, пролегающей через территорию Геранбойского района произошла авария.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Наз Лифан" врезался в прицеп трактора, в результате чего пострадали 3 человека - Исмаилов Эльбрус Ибрагим оглы, Исмаилова Хумая Машалла гызы и Исмаилов Вугар.

    Все раненые помещены в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi