В Геранбое легковушка столкнулась с грузовиком, один человек тяжело ранен

Геранбой. 23 октября. REPORT.AZ/ В селе Борсунлу Геранбойского района произошло ДТП, в результате которого один человек получил тяжелые ранения.

Как сообщает ширванское бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes, потеряв управление, врезался в грузовик Shacman, ехавшим впереди.

В результате житель села Танрыкуллар Евлахского района, 50-летний пассажир Mercedes Гусейн Гусейнов, был доставлен в отделение травматологии Мингячевирской больницы с тяжелой черепно-мозговой травмой. Расследование продолжается.