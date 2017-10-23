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    В Геранбое легковушка столкнулась с грузовиком, один человек тяжело ранен

    Авария произошла в селе Борсунлу

    Геранбой. 23 октября. REPORT.AZ/ В селе Борсунлу Геранбойского района произошло ДТП, в результате которого один человек получил тяжелые ранения.

    Как сообщает ширванское бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes, потеряв управление, врезался в грузовик Shacman, ехавшим впереди.

    В результате житель села Танрыкуллар Евлахского района, 50-летний пассажир Mercedes Гусейн Гусейнов, был доставлен в отделение травматологии Мингячевирской больницы с тяжелой черепно-мозговой травмой. Расследование продолжается.

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