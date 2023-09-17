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В Геранбое легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть раненые

В Геранбое легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть раненые В селе Татарлы Геранбойского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
17 сентября 2023 г. 23:43
В Геранбое легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть раненые

В селе Татарлы Геранбойского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, в результате столкновения легкового автомобиля марки "ВАЗ-2107" с трактором пострадали - Алескерова Тайюба Джаби гызы, 1973 года рождения, Алескеров Тогрул Чапай оглы, 1992 года рождения, Алескерова Арзу Руфат гызы, 2001 года рождения, Алескерли Айлин Тогрул гызы, 2020 года рождения, Бабаева Айтадж Этибар гызы, 1999 года рождения, Алескеров Зейналабдин Чапай оглы, 1995 года рождения, и еще 1 человек.

Все они были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda avtomobili traktorla toqquşub, xəsarət alanlar var

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