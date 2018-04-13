В Геранбое легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.
Как сообщает западное бюро Report, на дороге Гызылгаджилы - Болуслу легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.
Ранеными являются - водитель мотоцикла Алиев Афган Чингиз оглы 1996 г.р. и его пассажирка Мехдиева лала Китай гызы 1990 г.р. Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование
Valeh DadaşovАвтор новости
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