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    В Геранбое легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

    В результате 2 человек получили ранения

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

    Как сообщает западное бюро Report, на дороге Гызылгаджилы - Болуслу легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

    Ранеными являются - водитель мотоцикла Алиев Афган Чингиз оглы 1996 г.р. и его пассажирка Мехдиева лала Китай гызы 1990 г.р. Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование

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