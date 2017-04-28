В Геранбое из дома украдено золото и драгоценности - ФОТО

Геранбой. 28 апреля. REPORT.AZ/ Вчера ночью в поселке Гызылгаджили Геранбойского района произошла кража.

Как передает западное бюро Report, кражу совершили из дома Зии Абдуллаева.

Злоумышленник или злоумышленники, проникшие в квартиру, сломав дверь большим железным предметом, украли принадлежавшие хозяйке дома Гюльнар Абдуллаевой золотое ожерелье и два золотых кольца. Абдуллаевы, вернувшись утром из Евлаха, обнаружили сломанную дверь и разбросанные по дому предметы. Г. Абдуллаева сказала, что целью злоумышленников стала только одна комната двухкомнатного дома. Во дворе дома воры ударили собаку, которая потеряла сознание. Сотрудники полиции осмотрели место преступления. Проводится расследование.