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    В Геранбое и Евлахе произошли автокатастрофы, есть пострадавшие

    Состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести

    Геранбой. 5 января. REPORT.AZ/ В Геранбое и Евлахе произошли ДТП, в результате которых пострадали водители автомобилей.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате потери контроля автомобиль жителя города Геранбой ударился об ограждение, после чего водитель автомобиля, 58-летний Джафаров Мехраб Мастан оглы, с различными повреждениями был доставлен в больницу.

    Другая авария произошла на территории города Евлах. Так, в результате того, что автомобиль марки «ВАЗ» жителя Евлаха столкнулся с бетонным ограждением возле дороги, в больницу также был доставлен 35-летний водитель Надиров Заур Мурад оглы.

    Сообщается, что состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

    По фактам автокатастроф ведется расследование.

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