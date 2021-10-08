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В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора

В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора 8 октября в 13 часов в прокуратуру Геранбойского района поступила информация об убийстве директора Государственного центра аграрного развития Министерства сельского хозяйства Зияда Ахмедова 1964 г.р. в административном здании центра.
Происшествия
8 октября 2021 г. 15:17
В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора

8 октября в 13 часов в прокуратуру Геранбойского района поступила информация об убийстве директора Государственного центра аграрного развития Министерства сельского хозяйства Зияда Ахмедова 1964 г.р. в административном здании центра.

Как сообщили Report в прокуратуре Геранбойского района, расследование выявило обоснованные подозрения в том, что главный бухгалтер центра Мирхади Багиров 1992 г.р. во время конфликта на почве личных отношений нанес Зияду Ахмедову ножевые ранения, совершив умышленное убийство.

По факту в прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

М.Багиров привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следственные мероприятия продолжаются. 

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Версия на азербайджанском языке Goranboyda baş mühasib direktoru iş otağında qətlə yetirib

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