В Геранбое главный бухгалтер задержан по подозрению в убийстве директора

8 октября в 13 часов в прокуратуру Геранбойского района поступила информация об убийстве директора Государственного центра аграрного развития Министерства сельского хозяйства Зияда Ахмедова 1964 г.р. в административном здании центра.
Как сообщили Report в прокуратуре Геранбойского района, расследование выявило обоснованные подозрения в том, что главный бухгалтер центра Мирхади Багиров 1992 г.р. во время конфликта на почве личных отношений нанес Зияду Ахмедову ножевые ранения, совершив умышленное убийство.
По факту в прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
М.Багиров привлечен к следствию в качестве подозреваемого.
Следственные мероприятия продолжаются.