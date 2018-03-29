В Геранбое брат убил и закопал сестру - ОБНОВЛЕНО

Геранбой. 29 марта. REPORT.AZ/ Стало известно имя женщины, убитой и закопанной братом в Геранбойском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это жительница села Иреванлы Рашханда Чингиз гызы Гусейнова.

Сообщается, что у убитой есть два брата и две сестры. Братья Р.Гусейновой - Айдын Гусейнов 1985 г.р. и Агиль Гусейнов 1988 г.р. задержаны в качестве подозреваемых лиц. Предполагается, что убийство совершено на почве семейной чести.

По факту сотрудниками правоохранительных органов ведется следствие.

*** 12:23

Геранбой. 29 марта. REPORT.AZ/ Житель Геранбойского района убил сестру.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Иреванлы.

Так, местные жители обнаружили на территории села захороненное тело женщины и сообщили об этом в полицию.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведутся работы по извлечению тела женщины из места захоронения.

По предварительной информации, женщину некоторое время назад убил и закопал ее брат.