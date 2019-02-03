В Геранбое автомобиль сбил пешехода

Гернабой. 3 февраля. REPORT.AZ/ На автотрассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеход.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части трассы, пролегающей через территорию Далимамедли.

Автомобиль сбил Насибова Вюсала (1995), который пытался перейти дорогу. Раненый был доставлен в больницу водителем, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.