В Геранбое автомобиль сбил пешехода

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Гернабой. 3 февраля. REPORT.AZ/ На автотрассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеход.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части трассы, пролегающей через территорию Далимамедли.
Автомобиль сбил Насибова Вюсала (1995), который пытался перейти дорогу. Раненый был доставлен в больницу водителем, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости