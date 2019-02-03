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    В Геранбое автомобиль сбил пешехода

    Гернабой. 3 февраля. REPORT.AZ/ На автотрассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеход.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части трассы, пролегающей через территорию Далимамедли.

    Автомобиль сбил Насибова Вюсала (1995), который пытался перейти дорогу. Раненый был доставлен в больницу водителем, его состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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