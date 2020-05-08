В Геранбое автомобиль насмерть сбил женщину

В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен на пролегающем через Гёран отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода.
По факту ведется расследование.
В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен на пролегающем через Гёран отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода.
По факту ведется расследование.
Эта новость также доступна на других языках: