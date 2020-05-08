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В Геранбое автомобиль насмерть сбил женщину

В Геранбое автомобиль насмерть сбил женщину

В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен на пролегающем через Гёран отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода.

По факту ведется расследование.

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