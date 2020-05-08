В Геранбое автомобиль насмерть сбил женщину

В Геранбое автомобиль насмерть сбил женщину

8 мая, 2020 19:12

https://report.az/storage/news/2bd0d504456d81a3f972e5ae7e4ad4f7/46d29e0c-701c-4412-a323-d28866ed9cfe_292.jpg В Геранбое произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен на пролегающем через Гёран отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Goranboyda piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb

Новости партнеров