В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода

Геранбой. 26 октября. REPORT.AZ/ В Геранбое автомобиль насмерть сбил 16-летнего пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Борсунлу.
Переходившего дорогу жителя села Рашада Эльданис оглу Бабаева 2001 г.р. сбил автомобиль марки Mercedes-Benz. Водитель доставил пешехода в больницу № 1 им. Аббаса Саххата в Гяндже, однако врачи диагностировали смерть пострадавшего.
По факту в Геранбойском районном управлении полиции начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook