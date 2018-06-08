В Геранбое 28-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью - ОБНОВЛЕНО

Геранбой. 8 июня. REPORT.AZ/ Выяснились некоторые детали попытки суицида на территории города Делимамедли Геранбойского района.
Как сообщает западное бюро Report, оставшись дома один, 28-летний Вусал Гасанов написал письмо, после чего пытался повеситься.
По информации, в письме он отмечал, что решил совершить суицид из-за имущественного вопроса.
Придя домой, супруга В.Гасанова увидела повесившегося мужа. На крики женщины сбежались соседи, которые доставили В.Гасанова в больницу.
Геранбойская районная прокуратура продолжает расследование.
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Геранбой. 8 июня. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе 28-летний молодой человек пытался совершить суицид.
Как сообщает западное бюро Report, Вусал Талех оглы Гасанов 1990 г.р. пытался повеситься в своем доме.
Близким удалось его спасти. Состояние госпитализированного В.Гасанова остается средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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