В Геранбое 25-летний молодой человек избит из-за долга

Геранбой. 29 марта. REPORT.AZ/ Житель Геранбойского района избит мужчиной, которому задолжал, и его знакомым.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории станции "Геран".

Житель села Болуслу Гасан Мовсум оглу Алиев 1993 г.р. встретился с Илькином Имамгулиевым 1990 г.р., которому задолжал.

И.Имамгулиев потребовал вернуть ему долг в размере 40 манатов. Между сторонами возник спор, в результате которого И.Имамгулиев и его знакомый Рамин Мусаев 1983 г.р. избили Гасана Алиева.

Получивший различные травмы Гасан Алиев госпитализирован.

Его состояние расценивается как средней тяжести.

По информации, зачинщики драки находились в нетрезвом состоянии.

Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района.