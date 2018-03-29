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    В Геранбое 25-летний молодой человек избит из-за долга

    Геранбой. 29 марта. REPORT.AZ/ Житель Геранбойского района избит мужчиной, которому задолжал, и его знакомым.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории станции "Геран".

    Житель села Болуслу Гасан Мовсум оглу Алиев 1993 г.р. встретился с Илькином Имамгулиевым 1990 г.р., которому задолжал.

    И.Имамгулиев потребовал вернуть ему долг в размере 40 манатов. Между сторонами возник спор, в результате которого И.Имамгулиев и его знакомый Рамин Мусаев 1983 г.р. избили Гасана Алиева.

    Получивший различные травмы Гасан Алиев госпитализирован.

    Его состояние расценивается как средней тяжести.

    По информации, зачинщики драки находились в нетрезвом состоянии.

    Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района. 

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