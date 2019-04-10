​В Геокчайском районе произошло ДТП

В Геокчайском районе произошла автомобильная авария.
Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером на участке автодороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящей через село Гарамарьям.
Автомобиль марки "VAZ-2106", управляемый жителем села Шахсолтанлы Геокчайского района Шабаном Исмаиловым столкнулся с едущим ему навстречу автомобилем, управляемым жителем села Губахалили Исмаиллинского района Сабухи Мамедовым.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
В связи с фактом ведется расследования.
Valeh DadaşovАвтор новости