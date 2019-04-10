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В Геокчайском районе произошло ДТП

​В Геокчайском районе произошло ДТП

В Геокчайском районе произошла автомобильная авария.

Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером на участке автодороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящей через село Гарамарьям.

Автомобиль марки "VAZ-2106", управляемый жителем села Шахсолтанлы Геокчайского района Шабаном Исмаиловым столкнулся с едущим ему навстречу автомобилем, управляемым жителем села Губахалили Исмаиллинского района Сабухи Мамедовым.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

В связи с фактом ведется расследования. 

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