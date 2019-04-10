В Геокчайском районе произошло ДТП

​В Геокчайском районе произошло ДТП

10 апреля, 2019 21:25

https://report.az/storage/news/c06a76392a9405d548a191e5158937cd/91902859-78ba-49a0-a628-fad931311878_292.jpg В Геокчайском районе произошла автомобильная авария. Как передает ширванское бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером на участке автодороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящей через село Гарамарьям. Автомобиль марки "VAZ-2106", управляемый жителем села Шахсолтанлы Геокчайского района Шабаном Исмаиловым столкнулся с едущим ему навстречу автомобилем, управляемым жителем села Губахалили Исмаиллинского района Сабухи Мамедовым. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В связи с фактом ведется расследования.

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