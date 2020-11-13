В Генпрокуратуру Польши отправлено письмо по поводу смерти азербайджанского студента

В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что временно проживавший в Польше гражданин Азербайджанской Республики Мушфиг Исмаилов был убит армянами, после чего они повесили тело в лесу.

В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что временно проживавший в Польше гражданин Азербайджанской Республики Мушфиг Исмаилов был убит армянами, после чего они повесили тело в лесу.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в Генпрокуратуру Польши направлено официальное письмо с просьбой провести полное, объективное и всестороннее расследование данного инцидента и проинформировать Генпрокуратуру Азербайджана о результатах.

"Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах расследования", - говорится в сообщении.