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В Генпрокуратуре ведется следствие по делу экс-посла Эльдара Гасанова

В Генпрокуратуре ведется следствие по делу экс-посла Эльдара Гасанова Следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры
Происшествия
25 августа 2020 г. 13:23
В Генпрокуратуре ведется следствие по делу экс-посла Эльдара Гасанова
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Генеральная прокуратура прокомментировала информацию, распространенную адвокатом Адилем Исмайловым о передаче уголовного дела в отношении арестованного Эльдара Гасанова из Службы государственной безопасности в Генеральную прокуратуру.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, информация, распространенная адвокатом Адилем Исмайловым, является достоверной.

В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Eldar Həsənovla bağlı açıqlama verdi

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