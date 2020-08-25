В Генпрокуратуре ведется следствие по делу экс-посла Эльдара Гасанова

Генеральная прокуратура прокомментировала информацию, распространенную адвокатом Адилем Исмайловым о передаче уголовного дела в отношении арестованного Эльдара Гасанова из Службы государственной безопасности в Генеральную прокуратуру.
Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, информация, распространенная адвокатом Адилем Исмайловым, является достоверной.
В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.