В Генпрокуратуре ведется следствие по делу экс-посла Эльдара Гасанова

Следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры

Генеральная прокуратура прокомментировала информацию, распространенную адвокатом Адилем Исмайловым о передаче уголовного дела в отношении арестованного Эльдара Гасанова из Службы государственной безопасности в Генеральную прокуратуру.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, информация, распространенная адвокатом Адилем Исмайловым, является достоверной.

В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.