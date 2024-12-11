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В Генпрокуратуре состоялось заседание Научно-консультативного совета 

В Генпрокуратуре состоялось заседание Научно-консультативного совета  14:37
Происшествия
11 декабря 2024 г. 15:26
В Генпрокуратуре состоялось заседание Научно-консультативного совета 

В Генеральной прокуратуре Азербайджана 10 декабря прошло очередное заседание Научно-консультативного совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в заседании, посвященном актуальным темам, приняли участие опытные сотрудники различных государственных учреждений, судьи и известные юристы, профессора и преподаватели ведущих вузов и юридических учреждений, а также представители неправительственных организаций.

На заседании выступил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

В рамках заседания подчеркнута важность прошедшей в ноябре 2024 года в Азербайджане глобальной климатической конференцией СОР29, обсужден ряд вопросов, связанных с повышением эффективности использования достижений криминологии в органах прокуратуры, представлены учебные пособия Генпрокуратуры.

Кроме того, на заседании Совета были вручены кубки и дипломы победителям интерактивного соревнования на тему борьбы против экологических правонарушений, в котором приняли участие более 200 студентов (курсантов), а также представителей профессорско-преподавательского состава 10 вузов и учреждений юридического профиля.

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Версия на азербайджанском языке Фото Baş Prokurorluqda Elmi-Məsləhət Şurasının növbəti iclası keçirilib

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