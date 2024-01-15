В Генпрокуратуре сделали заявление в связи со взрывом в Сумгайыте

В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва, произошедшего в здании общежития на улице Яхьи Мамедова.

В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва, произошедшего в здании общежития на улице Яхьи Мамедова.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых являются несовершеннолетними. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

По первоначальной версии, взрыв произошел из-за утечки газа", - отмечается в информации.