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В Генпрокуратуре сделали заявление в связи со взрывом в Сумгайыте

В Генпрокуратуре сделали заявление в связи со взрывом в Сумгайыте В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва, произошедшего в здании общежития на улице Яхьи Мамедова.
Происшествия
15 января 2024 г. 23:09
В Генпрокуратуре сделали заявление в связи со взрывом в Сумгайыте

В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту взрыва, произошедшего в здании общежития на улице Яхьи Мамедова.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых являются несовершеннолетними. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

По первоначальной версии, взрыв произошел из-за утечки газа", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda yataqxanadakı partlayışla bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır

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