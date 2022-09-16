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В Генпрокуратуре проводится расследование в связи с видеообращением брата шехида

В Генпрокуратуре проводится расследование в связи с видеообращением брата шехида Органами прокуратуры проводится полное и всестороннее расследование по всем обстоятельствам дела в связи с распространенным в социальных сетях видеокадрами брата шехида Сабухи Ахмедова - Санана Ахмедова, в котором последний высказал свое мнение о взятии к
Происшествия
16 сентября 2022 г. 19:56
В Генпрокуратуре проводится расследование в связи с видеообращением брата шехида

Органами прокуратуры проводится полное и всестороннее расследование по всем обстоятельствам дела в связи с распространенным в социальных сетях видеокадрами брата шехида Сабухи Ахмедова - Санана Ахмедова, в котором последний высказал свое мнение о взятии кредита в банке и даче взятки для смены места военной службы его брата, а также с очередным видео, в котором он позже опроверг эти сведения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Лица, виновность которых будет установлена по обоим эпизодам, будут привлечены к ответственности.

До сведения представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей доводится, что распространение информации в связи с проводимым расследованием, неподтвержденной официальными источниками, недопустимо и влечет предусмотренную законом ответственность.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Şəhid qardaşının videolarına görə təqsirkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin olunacaq"

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