В Генпрокуратуре прошло расширенное заседание коллегии

На заседании были обсуждены состояние проделанной прокуратурой работы в 2020 году и предстоящие задачи

В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики прошло расширенное заседание коллегии в формате видеоконфереции с участием руководящего состава Центрального аппарата генпрокуратуры, Республиканской военной, Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и прокуратур города Баку, прокуроров районных (городских) и территориальных военных прокуроров.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на заседании были обсуждены состояние проделанной прокуратурой работы в 2020 году и предстоящие задачи.

Общественность будет подробно проинформирована о деталях заседания коллегии.