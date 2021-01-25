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В Генпрокуратуре прошло расширенное заседание коллегии

В Генпрокуратуре прошло расширенное заседание коллегии На заседании были обсуждены состояние проделанной прокуратурой работы в 2020 году и предстоящие задачи
Происшествия
25 января 2021 г. 11:47
В Генпрокуратуре прошло расширенное заседание коллегии
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В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики прошло расширенное заседание коллегии в формате видеоконфереции с участием руководящего состава Центрального аппарата генпрокуратуры, Республиканской военной, Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и прокуратур города Баку, прокуроров районных (городских) и территориальных военных прокуроров.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на заседании были обсуждены состояние проделанной прокуратурой работы в 2020 году и предстоящие задачи.

Общественность будет подробно проинформирована о деталях заседания коллегии.

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