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В Генпрокуратуре прошло оперативное совещание

В Генпрокуратуре прошло оперативное совещание 8 января в Генпрокуратуре прошло оперативное совещание
Происшествия
8 января 2021 г. 12:40
В Генпрокуратуре прошло оперативное совещание
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8 января в Генпрокуратуре прошло оперативное совещание.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, совещание под руководством генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева было посвящено работам, проделанным в 2020 году органами прокуратуры в области борьбы с преступностью, укрепления законности и правовых правил, защиты прав и свобод человека и гражданина, и предстоящим задачам.

В ближайшее время общественности будет представлена детальная информация об оперативном совещании.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluqda əməliyyat müşavirəsi keçirilib

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