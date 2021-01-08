В Генпрокуратуре прошло оперативное совещание

8 января в Генпрокуратуре прошло оперативное совещание

8 января в Генпрокуратуре прошло оперативное совещание.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, совещание под руководством генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева было посвящено работам, проделанным в 2020 году органами прокуратуры в области борьбы с преступностью, укрепления законности и правовых правил, защиты прав и свобод человека и гражданина, и предстоящим задачам.

В ближайшее время общественности будет представлена детальная информация об оперативном совещании.