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В Генпрокуратуре назвали причину роста числа преступлений, связанных с банковскими картами

В Генпрокуратуре назвали причину роста числа преступлений, связанных с банковскими картами Начальник управления Генеральной прокуратуры Натиг Абдуллаев сообщил, что наблюдается рост уголовных дел, связанных с кражей средств с банковских карт.
Происшествия
27 декабря 2023 г. 12:39
В Генпрокуратуре назвали причину роста числа преступлений, связанных с банковскими картами

В Азербайджане наблюдается рост числа преступлений, связанных с кражей средств с банковских карт граждан.

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Натиг Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, одной из основных причин этого является незнание гражданами правил безопасного пользования банковскими картами.

Абдулаев сообщил, что граждане ничего не подозревая добровольно передают личную информацию мошенникам: "В связи с этим ведется разъяснительная работа. Если гражданин столкнулся фактом мошенничества, ему следует заблокировать банковскую карту и обратиться в службу технической поддержки".

Глава управления также отметил, что созданное в этом году Главное управление МВД по борьбе с киберпреступностью продолжает борьбу с киберпреступлениями.

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Версия на азербайджанском языке Bank kartları ilə bağlı cinayət hallarının artmasının səbəbi açıqlanıb

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