В Генпрокуратуре назвали причину роста числа преступлений, связанных с банковскими картами

Начальник управления Генеральной прокуратуры Натиг Абдуллаев сообщил, что наблюдается рост уголовных дел, связанных с кражей средств с банковских карт.

В Азербайджане наблюдается рост числа преступлений, связанных с кражей средств с банковских карт граждан.

Как передает Report , об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Натиг Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, одной из основных причин этого является незнание гражданами правил безопасного пользования банковскими картами.

Абдулаев сообщил, что граждане ничего не подозревая добровольно передают личную информацию мошенникам: "В связи с этим ведется разъяснительная работа. Если гражданин столкнулся фактом мошенничества, ему следует заблокировать банковскую карту и обратиться в службу технической поддержки".

Глава управления также отметил, что созданное в этом году Главное управление МВД по борьбе с киберпреступностью продолжает борьбу с киберпреступлениями.