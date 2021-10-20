В Генпрокуратуре начали расследование факта смерти детей от отравления грибами

Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту смерти двух детей в Гахском районе.

Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту смерти двух детей в Гахском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что жители села Тасмалы - 47-летний Мубариз Гасымов, его сын 12-летний Мурад Гасымлы и их родственник 9-летний Ибрагимхалил Гасымов, по предварительным данным, были переведены в Республиканский токсикологический центр, расположенный в Баку. M. Гасымлы и Я. Гасымзаде скончались.

"По факту проводится расследование", - сообщили в пресс-службе.