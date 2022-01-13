В Генпрокуратуре начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования по факту незаконной вырубки деревьев на территории Наримановского района Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.
Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в следственном управлении Генеральной прокуратуры на основании материалов, поступивших в Министерство экологии и природных ресурсов начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев по адресу: город Баку, Наримановский район, улица А.Гаибова, 10C.
В ходе расследования было установлено, что деревья кипарисовых и сосновых пород, присутствовавшие на указанной территории, были незаконно вырублены.
"В настоящее время в Генпрокуратуре продолжается расследование, о результатах которого общественность будет дополнительно проинформирована", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что Нариман Алиев был депутатом Милли Меджлиса IV и V созывов. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что он срубил в Баку 37 деревьев, а уволенным сотрудникам не выплатил зарплату.