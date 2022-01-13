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В Генпрокуратуре начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

В Генпрокуратуре начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования по факту незаконной вырубки деревьев на территории Наримановского района Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.
Происшествия
13 января 2022 г. 12:26
В Генпрокуратуре начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку
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Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования по факту незаконной вырубки деревьев на территории Наримановского района Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в следственном управлении Генеральной прокуратуры на основании материалов, поступивших в Министерство экологии и природных ресурсов начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев по адресу: город Баку, Наримановский район, улица А.Гаибова, 10C.

В ходе расследования было установлено, что деревья кипарисовых и сосновых пород, присутствовавшие на указанной территории, были незаконно вырублены.

"В настоящее время в Генпрокуратуре продолжается расследование, о результатах которого общественность будет дополнительно проинформирована", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Нариман Алиев был депутатом Милли Меджлиса IV и V созывов. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что он срубил в Баку 37 деревьев, а уволенным сотрудникам не выплатил зарплату.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq sabiq deputatın Bakıda ağacları qanunsuz kəsdirdiyini təsdiqləyib

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