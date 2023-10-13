Число пострадавших в ДТП в Гейгельском районе возросло до 12

В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Гейгеле достигло 12 человек.

Как сообщает западное бюро Report, среди них есть и несовершеннолетние.

Пострадавшие госпитализированы, их личности сейчас устанавливаются.

По факту проводится расследование.

18:05

В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Сообщается, что в результате столкновения микроавтобуса "Мерседес" с автомобилем ВАЗ пострадали около 6 человек, которые были доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.