Число пострадавших в ДТП в Гейгельском районе возросло до 12

Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Гейгеле достигло 12 человек.
Как сообщает западное бюро Report, среди них есть и несовершеннолетние.
Пострадавшие госпитализированы, их личности сейчас устанавливаются.
По факту проводится расследование.
18:05
В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Сообщается, что в результате столкновения микроавтобуса "Мерседес" с автомобилем ВАЗ пострадали около 6 человек, которые были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.